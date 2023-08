Tenisowa mistrzyni Iga Świątek dołącza do Team Visa, jako nowa globalna ambasadorka marki

Firma Visa, zajmująca się sferą płatności cyfrowych, powitała dzisiaj tenisową mistrzynię, Igę Świątek, w swoim gronie - różnorodnej i utalentowanej grupie sportowców z całego świata, przygotowujących się do rywalizacji w ramach Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024. Team ten pomaga sportowcom dbać o ich rozwój osobisty i zawodowy, oferując im wsparcie finansowe. Daje również przestrzeń do działalności charytatywnej, a także narzędzia z zakresu wiedzy finansowej oraz zasoby pozwalające zachować im dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Iga Świątek będzie dla nowego partnera cennym wzmocnieniem - to nie tylko silny głos w naszym kraju, ale też inspiracja dla kibiców tenisa na całym świecie.