Tenisistka przeczytała to o Idze Świątek i nie wytrzymała. "Chciałabym"

Iga Świątek nie po raz pierwszy w tym sezonie grała z Madison Keys. Polka zmierzyła się z reprezentantką Stanów Zjednoczonych w półfinale turnieju w Madrycie. Wówczas lepiej poradziła sobie liderka światowego rankingu WTA. W Rzymie również nie było niespodzianki, a Amerykanka po raz kolejny musiała uznać wyższość 22-latki z Raszyna. Nasza gwiazda do pokonania Keys we Włoszech potrzebowała 77 minut i ostatecznie triumfowała z wynikiem 6:1, 6:3.

