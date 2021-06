Nasza rodaczka przed pierwszym meczem imprezy podkreślała, że nie chce nakładać na swoje barki zbyt dużych oczekiwań, a turniej ma być dla niej przede wszystkim nauką gry na trawie, w której nie ma zbyt dużego doświadczenia w zmaganiach seniorskich. Jako juniorka wygrała jednak Wimbledon.

Póki co Świątek spisuje się jednak znakomicie, a środowy mecz ze Zwonariową był w jej wykonaniu prawdziwym popisem. Jej grą oczarowana jest między innymi Johnson. - Nie ma lepszego czasu, by na nowo odkryć korty trawiaste - napisała na Twitterze, odnosząc się do jej juniorskiego sukcesu.



- Drabinka jest szeroko otwarta. W poprzednich latach Muguruza i Halep wygrywały swój pierwszy Wielki Szlem, Roland Garros, na rok przed Wimbledonem - przypomniała, sugerując tym samym, że Polka może pójść ich śladem.



Reklama

TC

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Zdjęcie Iga Świątek /ABACA/NEWSPIX.PL /Newspix