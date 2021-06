Tenis. Wimbledon. Dawid Olejniczak: To nam daje powody do optymizmu

Piotr Pawłat: Przypominasz sobie turniej wielkoszlemowy, w którym mamy komplet czterech singlistów w kolejnych rundach?

Dawid Olejniczak: Odpowiem krótko: nie. Cztery zwycięstwa jedna rzecz. Drugą jest styl tych wygranych. To nam daje powody do optymizmu.

Siła Wiery Zwonariewej nie była wystarczająca w starciu z Igą Świątek.

- Widzieliśmy taką Igę, jaką chcemy oglądać. Jeśli gra na wysokim poziomie, to jest niemal nie do zatrzymania przez żadną z innych tenisistek. Rosjanka to była wiceliderka rankingu, dwukrotna finalistka turniejów wielkoszlemowych w singlu, jednak najlepsze lata ma za sobą.

Reklama

Czy takie łatwe zwycięstwo przed kolejną rundą nie rozprasza?

- Iga ma wokół siebie odpowiednich ludzi, którzy przygotowują ją do meczu w różnych aspektach. Patrząc długofalowo, to dobrze, że gra krótkie mecze. Jeśli zajdzie daleko, to będzie miała więcej paliwa w baku. Często w tym drugim tygodniu turnieju ma to wielkie znaczenie.

Piotr Pawłat, jb, Polsat Sport



Czytaj więcej na Polsatsport.pl!

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

Zdjęcie Iga Świątek /PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA /PAP