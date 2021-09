Jako pierwsza z całej czwórki na kort wyjdzie Świątek. Nasza młoda gwiazda rozegra spotkanie drugiej rundy z Fioną Ferro na korcie numer 5 i będzie to pierwszy mecz dnia. Rozpocznie się o 17:00 polskiego czasu.

Bezpośrednio po niej swój mecz rozegra na tym samym korcie Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Andreasem Seppim. Prawdopodobnie starcie rozpocznie się ok. 18:30. Fani będą więc mogli obejrzeć oba pojedynki singlowe bez zakłóceń, w dodatku - "jedno po drugim".



Jako trzeci z "Biało-Czerwonych" na kort wyjdzie Łukasz Kubot. Grający w parze z Marcelo Melo Polak jest rozstawiony z "9" i zagra mecz pierwszej rundy na korcie numer 13, około 20:00 (będzie to spotkanie numer trzy na tej arenie).



Ostatnim z naszych reprezentantów w Stanach będzie Magda Linette, która również rozegra mecz deblowy, w duecie z Bernardą Pera. Będzie to spotkanie numer cztery na korcie 9. Prognozowany początek - około 21:00.



TC

Reklama