Tenis, US Open: Iga Świątek – Kamilla Rachimowa. Transmisja na żywo, relacja live

Iga Świątek sposobi się do startu w US Open 2024. Na kort wyjdzie w najbliższy wtorek, 27 sierpnia. Mecz z jej udziałem powinien rozpocząć się o godz. 18:00 czasu polskiego. Naprzeciw pierwszej rakiety świata stanie Rosjanka Kamilla Rachimowa, z którą Polka do tej pory jeszcze się nie mierzyła. Tekstowa relacja "na żywo" dostępna będzie w sportowym serwisie Interii.