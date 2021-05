Gdzie będzie w rankingu Iga Świątek po awansie do finału turnieju w Rzymie? Właśnie wyprzedziła Petrę Kvitovą, a w niedzielę z Karoliną Pliszkovą walczyć będzie o to, by znaleźć się wśród najlepszych 10 zawodniczek na świecie.

Przed turniejem 19-letnia Polka zajmowała 15. miejsce w rankingu WTA. Po trzech zwycięstwach wiadomo było, że poprawi tę lokatę, ale dzisiejsze wygrane z Eliną Switoliną i Cori Gauff wywindują Świątekna co najmniej na 12. pozycję w klasyfikacji.

Ale na tym nie musi się skończyć. Polka jest w wysokiej formie. W niedzielę w finale gra z Karoliną Pliskovą - 9. zawodniczką w rankingu. Jeśli 19-letnia tenisistka z Raszyna pokona Czeszkę awansuje na 10. miejsce w WTA i znajdzie się w klasyfikacji między Gabrine Muguruzą i Sereną Williams.

W historii polskiego tenisa najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką była Agnieszka Radwańska, która była wiceliderką rankingu.

