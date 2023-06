Tenis to nie jedyna jej pasja. Tak wygląda życie Igi Świątek poza kortem

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek. Jaka jest prywatnie? Świeci przykładem nie tylko na korcie

Świątek świeciła przykładem na długo zanim została profesjonalną tenisistką. Raszynianka ogromne sukcesy odnosiła bowiem... w szkole . Gdy w 2020 roku rakieta numer jeden na świecie przystąpiła do egzaminu dojrzałości, poradziła sobie znakomicie. Język polski zdała bowiem na 83 procent. Wrażenie robią także wyniki tenisistki z pozostałych przedmiotów na poziomie podstawowym ( matematyka i język angielski ) - oba egzaminy zdała bowiem na 100 procent. Iga podeszła też to egzaminu z rozszerzonej matematyki (uzyskała 66 procent) oraz rozszerzonego języka angielskiego (tu osiągnęła wynik 93 procent) . Można więc śmiało stwierdzić, że nauczyciele nie mieli z naszą tenisistką większych problemów.

To, że Iga Świątek jest osobą, która uwielbia uczyć się i poznawać nowe rzeczy, wiadomo nie od dziś. Polka gdziekolwiek by się nie wybierała, zawsze bierze ze sobą co najmniej jedną dobrą książkę . Jak sama przyznała, uwielbia czytać książki obyczajowe i historyczne, ale fikcję, więc książki powiązane lekko z historią. Ciekawe lektury Iga zabrała ze sobą do Paryża. Podczas wizyty we Francji w ramach turnieju Rolanda Garrosa raszynianka przeczytała biografię Leonardo da Vinci autorstwa Waltera Isaacsona. Teraz natomiast jest w trakcie czytania dzieła amerykańskiego noblisty Johna Steinbecka "Na wschód od Edenu".

Choć od lat istnieje przekonanie, że sportowcy muszą przestrzegać surowych diet by osiągać sukcesy, czołowi zawodnicy niejednokrotnie udowadniali, że tak zwany "cheat meal" od czasu do czasu wcale nie jest niczym złym. Jedzenie powinno bowiem traktować się jako źródło energii, która jest potrzebna, by prawidłowo funkcjonować. Nawet sportowcy nie powinni więc odmawiać sobie ulubionych potraw. Doskonałym tego przykładem jest Iga Świątek. Tenisistka oczywiście dba o zdrowe żywienie, jednak nieraz podkreślała już, jak wielką miłością darzy kuchnię włoską, a w szczególności jeden deser - tiramisu. Raszynianka jest też miłośniczką kawy, a jej ulubione rodzaje tego napoju to cappuccino i flat white. Co ciekawe, Iga jest wyznawczynią powiedzenia: "dzień bez kawy to dzień stracony". Codziennym rytuałem 22-latki jest bowiem wypicie dobrej kawy.