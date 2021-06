Greczynka zagrała bardzo odważnie i umiejętnie neutralizowała atuty 20-latki. Awans do półfinału to jej życiowy sukces w Wielkich Szlemach - nigdy dotąd nie zaszła bowiem tak daleko w żadnym z nich. Dotychczasowym jej rekordem była czwarta runda w ubiegłorocznych Australian i US Open.

Świątek po spotkaniu wskazała, że kluczem do sukcesu jej przeciwniczki była dobra taktyka. - Wykonała dobrą robotę, grając na mój forhend, który dziś nie funkcjonował najlepiej. To, że to zauważyła dobrze o niej świadczy - powiedziała nasza reprezentantka, cytowana przez "TennisNow".



W meczu o finał Sakkari zmierzy się z Czeszką, Barborą Krejcikovą. Spotkanie odbędzie się w czwartek.



TC

Reklama