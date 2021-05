Tenis. Roland Garros. Iga Świątek kończy 20 lat

Mimo że czas pędzi naprzód, zajmująca dziewiątą pozycję w rankingu WTA, Iga Świątek jest najmłodszą zawodniczką w top 10 tej klasyfikacji. 20 lat ma siódma Bianca Andreescu, ale Kanadyjka już w czerwcu obchodzić będzie 21 urodziny.

Natomiast w pierwszej setce klasyfikacji najlepszych tenisistek na świecie jest pięć młodszych od Igi tenisistek: Amerykanki Cori Gauff (17 lat, 25. WTA) i Amanda Anisimowa (19 lat, 41. WTA), Kanadyjka Leylah Fernandez (18 lat, 69. WTA), Ukrainka Marta Kostjuk (18 lat, 81. WTA), Dunka Clara Tauson (18 lat, 90. WTA).

Zaledwie kilka miesięcy starsza od Igi Świątek jest jej dzisiejsza rywalka - Kaja Juvan. Obie zawodniczki dobrze się znają, grały razem debla, często wspólnie trenowały. W 2018 roku wygrały turniej w grze podwójnej podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Buenos Aires.

Zwycięstwo ze Słowenką byłoby z pewnością miłym prezentem na dzień 20. urodzin tenisistki z Raszyna. A jaki dostatnie podarunek od najbliższych? - To jest niespodzianka, nie mogę zdradzić co to. Ale muszę przyznać, że trudno jest Idze zrobić prezent, bo... Idze niczego nie brakuje. Coś miłego zawsze jednak można zrobić - mówił w ubiegłym tygodniu w rozmowie ze Sport.Interia.pl ojciec zawodniczki, Tomasz.

