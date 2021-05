Tenis. Roland Garros. Iga Świątek faworytką? Ikona tenisa nie ma wątpliwości

Iga Świątek już wkrótce przystąpi do rywalizacji w Roland Garros - turnieju, który przed rokiem wygrała w wielkim stylu. Według byłej znakomitej tenisistki, Barbary Schett to właśnie Polkę uznawać należy za faworytkę do końcowego triumfu.

