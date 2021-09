Nasza zawodniczka po raz ostatni w akcji zaprezentowała się w US Open, gdzie dotarła do czwartej rundy, odpadając po meczu z Belindą Bencic. W tym tygodniu powraca do rywalizacji - zagra w Ostrawie, gdzie jest rozstawiona z "jedynką". W pierwszej rundzie ma "wolny los".

Najnowsze notowanie rankingu WTA zawiera istotną zmianę - nie są w nim już brane pod uwagę punkty za sezon 2019 (z powodu pandemii tymczasowo liczyły się te, zdobywane w okresie 24 miesięcy, z uwzględnieniem wybranych turniejów). Zyskała na tym 20-latka, przesuwając się z ósmej na szóstą lokatę.

Reklama

Liderką pozostaje Ashleigh Barty, która wyprzedza Arynę Sabalenkę i Karolinę Pliszkową. Przed naszą zawodniczką znajdują się jeszcze Elina Svitolina i Barbora Krejczikowa. Świątek wyprzedziła Naomi Osakę i Sofię Kenin.



Jak wypadają pozostałe Polki? 59. miejsce zajmuje Magda Linette (spadek o 7 pozycji), 110. - Magdalena Fręch (+6) a 159. - Katarzyna Kawa (-5). Pozostałe nasze zawodniczki plasują się poza czołową dwusetką.



TC