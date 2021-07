Już niebawem Iga Świątek i Hubert Hurkacz wybiorą się do Tokio, by reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich. Nim się to jednak stanie, zmierzą się w meczu pokazowym w Gdyni, zorganizowanym przy okazji rozpoczynającego się właśnie turnieju WTA w tym mieście.

Mecz Świątek - Hurkacz. Tłumy na trybunach

Daria Abramowicz, współpracująca z Igą Świątek psycholog sportowa, zamieściła na Twitterze wpis pokazujący, że mecz Świątek - Hurkacz cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.



"Ależ wsparcie dziś w Gdyni. Dużym przywilejem jest bycie częścią tej drogi" - napisała Abramowicz. Wpis został opatrzony zdjęciem pełnych trybun w Gdyni.





Tokio 2020. Tenisiści rozpoczną rywalizację 24 lipca

W rozpoczynającym się niebawem turnieju WTA najwyżej rozstawioną zawodniczką będzie Julia Putincewa.



Rywalizacja w tenisie ziemnym na igrzyskach olimpijskich rozpocznie się 24 lipca i potrwa do 1 sierpnia.

Zdjęcie Hubert Hurkacz i Iga Świątek / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

