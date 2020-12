Prowadzący Igę Świątek Piotr Sierzputowski został wybrany trenerem roku WTA.

Pracujący z zawodniczką od 2016 trener doprowadził ją między innymi do pierwszego w historii polskiego tenisa tytułu wielkoszlemowego - triumfu w Rolland Garros 2020.



Wyróżnienie przyznane zostało mu na podstawie głosów szkoleniowców zrzeszonych w programie WTA.

- Rozwijał grę Świątek od występów juniorskich po zmagania w "dorosłym" tenisie. Poprowadził ją do triumfu w juniorskim Wimbledonie w 2018 roku oraz do tegorocznego sukcesu we Francji - czytamy na oficjalnej stronie WTA.



Wyróżnienie od władz światowego tenisa otrzymała także sama zawodniczka, która otrzymała nagrodę dla tenisistki, która w 2020 roku poczyniła największy postęp.



Dodatkowo, uhonorowana została też tytułem "WTA Fan Favorite" w głosowaniu kibiców.



