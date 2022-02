Sierzputowski pracował z Igą Świątek przez pięć lat, od 2016 do 2021 roku. Za jego czasów tenisistka z Raszyna wygrała Roland Garros (2020), a wcześniej juniorski Wimbledon (2018). To był bardzo skutecznie działający duet. Pod okiem tego trenera Świątek triumfowała również w Adelajdzie i w Rzymie w turnieju WTA 1000, wskoczyła także do pierwszej dziesiątki rankingu WTA.

Nagłe rozwiązanie współpracy Igi Świątek z trenerem

Współpraca została rozwiązana nagle w grudniu ubiegłego roku, dwa dni po oficjalnej konferencji prasowej podczas której Sierzputowski mówił o planach na nowy sezon. "Dojrzałam do tego, że w życiu potrzebujemy czasem takich zmian" - napisała najlepsza polska tenisistka na swoich profilach społecznościowych.

"Dziękuję trenerowi za wszystko, co dla mnie zrobił. Wzajemnie daliśmy sobie bardzo wiele i mam nadzieję, że z tą wartością i doświadczeniem będziemy dalej się rozwijać i spełniać zawodowo. Trenerze, dużo trenerowi zawdzięczam i bardzo dziękuję za czas, który doprowadził nas do miejsca, w jakim jesteśmy teraz" - tłumaczyła swoją decyzję Świątek.

Jej nowym szkoleniowcem został były trener Agnieszki Radwańskiej, Tomasz Wiktorowski. Pod jego wodzą 20-letnia tenisistka awansowała do półfinału Australian Open i grała w finale turnieju WTA w Adelajdzie.

Kim jest Shelby Rogers?

Od grudnia ubiegłego roku Sierzputowski nie pracował z żadną z tenisistek, komentował mecze tenisowe w stacji Eurosport. Kilka dni temu opublikował na swoim profilu zdjęcie, na którym widać, że przebywa w USA.



W sieci właśnie ukazał się filmik na którym widać jak 29-letni trener siedzi podczas treningu ogólnorozwojowego Shelby Rogers. Pojawił się też odnośnik do jego profilu.

Rogers jest obecnie sklasyfikowana na 47. miejscu w rankingu WTA, przed Australian Open zajmowała 36. pozycję, co było jej najwyższą lokatą w karierze. Ma 29 lat, na korcie zarobiła ponad 4 miliony dolarów. Dwa razy grała w finałach turniejów WTA - w 2014 roku w Bad Gastein i w 2016 w Rio de Janeiro. Pokonała kilka dobrych zawodniczek, w tym roku Marię Sakkari w Adelajdzie, a w poprzednim sezonie - podczas US Open - obecną liderkę rankingu Ashleigh Barty.

