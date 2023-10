Tenis może stać się koszmarem. Rywalka Igi Świątek dobrze o tym wie

W lipcu ubiegłego roku Caroline Garcia pokonała w Warszawie Igę Świątek. Mimo pewnych łagodzących porażkę Polki okoliczności (nawierzchnia, zmęczenie wcześniejszą serią 37 zwycięstw z rzędu), Francuzka tym wynikiem pokazała, że zbliża się do ścisłej czołówki WTA. To była dla niej ważna wygrana.

Francuzka Mistrzyni Mistrzów, a potem utrata miejsca w Top 10

Garcia wyrównała swój "rekord życiowy". Awansowała na czwartą pozycję w rankingu WTA tak jak we wrześniu 2018 roku. We Francji stała się bohaterką. "L’Equipe" uznało ją francuską "Mistrzynią Mistrzów", zwyciężczynią plebiscytu na najlepszą sportsmenkę w kraju. Ten sam tytuł dziennik przyznał Idze Świątek, ale w skali świata.

Zamawiała kilka pudełek pizzy. Bulimia i depresja

Garcia przeżywa te same kłopoty, których doświadczyła pięć lat temu. W 2018 roku również była w Top 5. Rok wcześniej wygrywała turnieje w Wuhan i Pekinie, potem w Nottingham. Źle zniosła te sukcesy. Nie wytrzymała psychicznie i fizycznie. Wspomniany marsz do czwartej pozycji w poprzednim sezonie zaczęła od 78. pozycji w marcu 2022 roku!

Co takiego się stało? Przecież to zawodniczka dobrze ułożona technicznie, niezwykle sprawna, świetnie czytająca grę. Przegrała ze stresem.

- Nie było rezultatów, czułam się źle, nie mogłam ustawić swojej gry, nic nie działało, nic mi nie pasowało. A kiedy byłaś już na topie i potem nic ci nie wychodzi, zastanawiasz się i mówisz sobie: "To już nie wróci, być może mój dzień chwały minął, to się skończyło, nie wykorzystałam swojej szansy - mówiła w poruszającym wywiadzie dla "L’Equipe".

Garcia cierpiała na bulimię. Opowiadała jak przychodziła do pokoju po porażce i zamawiała pizzę, nie jedną, nie dwie, kilka. - Każdy reaguje inaczej. Niektórzy nic nie jedzą, a ja na odwrót uciekłam w jedzenie. To pojawiało się w każdym kryzysowym momencie. Czułam smutek, pustkę i potrzebowałam ją wypełnić. To była rozpacz, bo nie było zwycięstw i cierpiałam fizycznie. W ciągu kilku minut musiałam coś zjeść. To była ucieczka, nie kontrolowałam tego. A byłam sama i nikt mnie nie kontrolował. Tenisiści na ogół przebywają sami w swoich pokojach - mówiła.