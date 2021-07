Polka zapewniła sobie już minimum 181 tys. funtów, czyli ok. 950 tys. złotych premii, a co jeszcze ważniejsze, także awans w rankingu światowym, co najmniej na siódme miejsce - najwyższe w karierze. To efekt postępu względem poprzedniej edycji w 2019 roku, kiedy odpadła w pierwszej rundzie.

Mecz czwartej rundy Świątek rozegra jutro. Zmierzy się z groźną Tunezyjką Ons Jabeur.



Prognozy nie są jednak optymistyczne. W Londynie ma padać, co może storpedować mecz polskiej tenisistki.



MP



