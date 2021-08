Spotkanie, które rozpoczęło się o 3:00 polskiego czasu pierwotnie rozegrane miało zostać kilka godzin wcześniej, lecz zostało opóźnione z powodu deszczu. Polsko-amerykański duet nie zaczął najlepiej, przegrywając wyraźnie pierwszego seta. Udało mu się jednak podnieść i w znakomitym stylu odwrócić losy zmagań. W drugim secie prowadziły już 5:2 i choć rywalki doprowadziły do wyrównania, ostatecznie to one cieszyły się z triumfu, przechylając szalę zwycięstwa w super tie-breaku.

Odniesione w środę nad ranem zwycięstwo oznacza, że Świątek w ciągu najbliższych kilkunastu godzin rozegra dwa kolejne spotkania. W turnieju deblowym zagra z parą Darija Jurak/Andreja Klepac, zaś w singlu - przeciwko Ons Jabeur. Pierwsze ze spotkań powinno rozpocząć się około 17:00, drugie - najwcześniej o 23:00.



