- BNP Paribas Poland Open 2022 znalazł się w kalendarzu sportowym Igi. Idze bardzo bliska jest gra dla naszych kibiców, chce to robić jak najczęściej, dlatego osobiście bardzo jej zależy na udziale w tym turnieju. W dużej mierze to dzięki jej sukcesom sprowadziliśmy światowy tenis do Polski. Teraz pora na dalszy rozwój tego wyjątkowego projektu. Prace nad kolejną edycją już trwają - poinformowali Tomasz Świątek i Paulina Wójtowicz.

Turniej WTA 250 w Gdyni po raz pierwszy rozegrany został w tym roku. Iga Świątek nie wzięła w nim udziału z powodu zbliżającego się występu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zagrała jednak w meczu pokazowym miksta, a w singlu krótko mierzyła się z Hubertem Hurkaczem.



Iga Świątek w Polsce. To będzie sensacja

Tym razem ma jednak poważne plany wobec turnieju, który organizuje jej ojciec. Turniej odbędzie się w lipcu, po Wimbledonie i na długo przed cyklem turniejów amerykańskich, które zakończy US Open. To będzie wyjątkowa okazja, by obejrzeć czwartą dziś tenisistkę świata w Polsce. Świątek ostatni raz wystąpiła w kraju w lutym 2019 roku w Zielonej Górze w meczu Fed Cup z Ukrainą.

Turniej odbędzie się - tak jak w tym sezonie - na kortach Arki w Gdyni. Nastąpiła jednak ważna zmiana właścicielska. Do tej pory, organizująca WTA w Gdyni, firma Tennis Consulting należała do byłego tenisisty, znakomitego deblisty Marcina Matkowskiego i Tomasza Świątka. Niedawno wszystkie udziały w spółce wykupili Tomasz Świątek i Paulina Wójtowicz. - Marcinowi Matkowskiemu dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia. Jesteśmy zadowoleni z pierwszej edycji wydarzenia, ale z uwagi na 5-letnią licencję patrzymy na ten projekt długofalowo i mamy ambitne cele. Naszą ambicją jest, aby każda edycja była lepsza, cieszyła się coraz większą popularnością - poinformowali nowi właściciele.

WTA 250 w Gdyni to obecnie najwyższy rangą turniej tenisowy w Polsce. W tym roku zwycięstwo w nim odniosła Belgijka Maryna Zanevska. Najlepsza z Polek - Katarzyna Kawa - dotarła do ćwierćfinału.



