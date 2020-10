Tenis. Iga Świątek z ważnym przekazem do rodziców młodych sportowców

Trwa piękny sen 19-letniej Igi Świątek, sensacyjnej triumfatorki wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Tenisistka z Raszyna jest teraz na ustach całego kraju, a po powrocie do ojczyzny udziela mnóstwa wywiadów. Co ważne, swoimi wypowiedziami udowadnia, że mimo bardzo młodego wieku potrafi przekuć popularności na uniwersalne rady, które w tej chwili są z jej ust szczególnie słyszalne.

Jeśli wchodzić do historii polskiego sportu, to właśnie w takim stylu, jak uczyniła to Świątek.

Nasza młoda sportsmenka w ciągu kilkunastu dni z zawodniczki, o której mówiło się, że jest młodą, bardzo zdolną tenisistką, z "papierami" na dużą karierę, nagle stała się bohaterką milionów Polaków.



Dziś o Idze Świątek każdy chce dowiedzieć się wszystkiego, starając się zrozumieć, jak to się stało, że 19-latka w takim stylu odniosła największy sukces w dziejach polskiego tenisa.



Sama Świątek w przestrzeni medialnej sprawia wrażenie osoby dużo bardziej dojrzałej i rozwiniętej emocjonalnie niż mógłby wskazywać na to jej wiek.

Udzieliła już wielu wywiadów, w których pokazuje, że niebezpieczeństwo uderzenia tzw. wody sodowej wydaje się być poza nią. Nadal pozostaje nieco onieśmielona, w sukces w Paryżu jeszcze do końca nie dowierza, a jeśli coś budzi w niej lekki niepokój, to gigantyczny wzrost popularności.



Droga Polki do triumfu na kortach Rolanda Garrosa i awansu na 17. miejsce w rankingu WTA nie była usłana różami. Świątek, jak wielu jej rówieśników w naszym kraju, musiała stawić czoła trudnym warunkom do uprawiania tego elitarnego sportu, którego finansowanie pozostawia u nas bardzo wiele do życzenia.