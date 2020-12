Zwyciężczyni tegorocznego Rolanda Garrosa podpisała dwie umowy sponsorskie. Od nowego roku Iga Świątek będzie reklamować markę zegarków Rolex i zagra rakietami firmy Tecnifibre. – W styczniu powinniśmy podpisać kolejne umowy – mówi Interii Tomasz Świątek, ojciec polskiej tenisistki.

O kontraktach poinformował komentator tenisa w Eurosporcie Marek Furjan. Informacje potwierdził Tomasz Świątek. 19-letnia tenisistka będzie ambasadorką marki Rolex przez co najmniej trzy lata. Umowa z Tecnifibre została podpisana na dwa lata. Do tej pory zwyciężczyni Roland Garrosa miała trzy poważne umowy sponsorskie, które nadal obowiązują, z: Red Bullem, Lexusem i Asicsem.

Iga Świątek w elitarnym gronie

Szczególnie pierwszy nowy kontrakt ma niezwykle prestiżowy charakter. Rolex starannie dobiera swoich ambasadorów. Są to wybitni sportowcy i artyści.

Ze świata sportu markę reprezentują m.in.: uważany za najwybitniejszego współczesnego tenisistę Roger Federer, słynny golfista Tiger Woods, narciarka alpejska Lindsay Vonn, znani przed laty tenisiści - Chris Evert i Rod Laver oraz współczesne gwiazdy tej dyscypliny: Angelique Kerber, Gabriele Muguruza, Dominic Thiem, Stefan Tsitsipas. Iga Świątek znalazła się więc w elitarnym gronie.

Francuski producent rakiet i sprzętu tenisowego Tecnifibre to tzw. sponsor techniczny. - To nie jest umowa o wielkiej wartości, ale była nam bardzo potrzebna - tłumaczy Tomasz Świątek.

Od kilku lat zwyciężczyni tegorocznego Roland Garrosa grała rakietami Prince’a. Nie miała jednak umowy z amerykańską firmą. Grała bez charakterystycznego logo tej marki na naciągu. - Dwa lata temu, kiedy Iga wygrywała juniorski Wimbledon, na własną odpowiedzialność namówiłem ją, żeby takie logo się pojawiło. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić firmę do umowy. Ale przez te dwa lata zwodzili nas. Nie dostaliśmy kontraktu - opowiada Tomasz Świątek.

Przez dwa lata najlepsza polska tenisistka dostawała od amerykańskiej firmy zaledwie 12 rakiet na rok plus torby, naciągi itp. Taki kontrakt otrzymuje większość dobrych juniorów w Polsce. Technifibre znacznie zwiększy tę pulę sprzętu. Francuską markę reprezentują m.in.: rosyjski zwycięzca ostatniego ATP Finals Daniłł Miedwiediew, Uzbek Denis Istomin, Francuz Jeremy Chardy, Rosjanka Daria Kasatkina.

Odszkodowanie od WSG?

Na tym jednak nie koniec. Najprawdopodobniej w styczniu Iga Świątek podpisze nowe kontrakty. - Jeden z dużą firmą, kolejny z nieco mniejszą - zapowiada ojciec zawodniczki.

Wciąż nierozwiązana sprawa wypowiedzenia umowy z agencją sportową Warsaw Sports Group (WSG) nie ma wpływu na kontrakty reklamowe Igi Świątek

- Wypowiedzieliśmy umowę przed 18. urodzinami Igi. Iga jest więc wolnym człowiekiem. Możemy spokojnie działać. Co więcej, to my będziemy się domagać odszkodowania od WSG za działania z początku roku. Agencja rozsyłała pisma do innych firm, twierdząc, że nadal reprezentuje Igę. Z tego powodu na początku tego roku straciliśmy co najmniej jeden bardzo poważny kontrakt - powiedział Tomasz Świątek.

Początek sezonu Igi - 31 stycznia

19-letnia tenisistka przygotowuje się do nowego sezonu w Polsce. Między 10 a 12 stycznia wyleci do Dubaju, a stamtąd do Melbourne. W stolicy stanu Wiktoria odbędzie, narzuconą przez Tennis Australia i lokalne władze, dwutygodniową kwarantannę.

W czasie izolacji zawodnicy mają prawo do pięciogodzinnych sesji treningowych, ale tylko z jednym wybranym wcześniej zawodnikiem. Sparingpartnerką nastoletniej gwiazdy polskiego tenisa będzie Ukraina Elina Switolina, zwyciężczyni Mastersa w 2018 roku, sklasyfikowana na 5. pozycji w WTA.

Polka rozpocznie sezon 21 stycznia turniejem WTA 500 w Melbourne. 8 lutego odbędą się pierwsze mecze Australian Open, na którym Iga zagra już nowymi rakietami.

Olgierd Kwiatkowski

Zdjęcie Iga Świątek / AFP

