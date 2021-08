Tenis. Iga Świątek: Chwila oddechu w domu zawsze jest dla mnie ważna

Polska tenisistka po nieudanych dla siebie igrzyskach olimpijskich wróciła już do Polski. Iga Świątek skupia się teraz na odpoczynku oraz przygotowaniach do drugiej części sezonu. Jak sama przyznała, do domu nie przyjechała jednak na długo.

