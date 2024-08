Ten mecz Świątek zatrzymał polskie serca. Rywalka wspomina. "Nie będę kłamać"

Osaka próbuje na razie ustabilizować formę. Na igrzyskach przegrała już w pierwszej rundzie z Angelique Kerber , a teraz wszystkie siły skupi na przygotowaniach do US Open i turniejach na twardej nawierzchni.

Naomi Osaka patrzy z optymizmem w przyszłość

Osaka po przegranym meczu z Igą Świątek: „Nastawiam się na wrzesień” / Associated Pres / © 2024 Associated Press

Okazało się, że to dobre samopoczucie Osaka zawdzięcza również Idze Świątek i meczowi, który wielu kibiców wprawił w prawdziwy emocjonalny rollercoaster. To wtedy Polka nieomal cudem wybrnęła z odpadnięcia z drugiej rundy Rolanda Garrosa.

Naomi Osaka szczerze o meczu ze Świątek

"Wiesz, ten mecz Igi zdziałał cuda z moją pewnością siebie, nie będę kłamać. Z optymizmem patrzę na glinę w przyszłym roku" - wyjawiła Osaka. To, co pokazała w tamtym spotkaniu zasługiwało na ogromne uznanie. Pozostaje tylko czekać na wyniki w kolejnych spotkaniach, bo widać, że Japonka znowu ma w sobie "to coś".