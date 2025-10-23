Tego Świątek nie przewidziała. Wszystko przez Hurkacza. Tak ich nazwali

Świątek i Hurkacz są bardzo lubiani przez australijskich kibiców. Choć żadne z nich nie triumfowało w Australian Open (jeszcze), to wiadomo, że cieszą się dużą sympatią narodu, który tak bardzo pokochał tenis. Polski duet jest jednym z pierwszych, który zapowiedział swój udział w nadchodzącym United Cup.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz już z nowym przezwiskiem na United Cup

Iga Świątek w tym sezonie zagra jeszcze tylko na WTA Finals w Rijadzie. Polska tenisistka zrezygnowała z zapowiadanego występu w Tokio i skupiła całe swoje siły na ostatnim czekającym ją przed krótkimi wakacjami zadaniu.

Kolejny sezon rozpocznie, jak zwykle, w Australii. Nastąpi to na pewno jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności Świątek zagra razem z Hubertem Hurkaczem na United Cup, gdzie reprezentować będą polskie barwy narodowe. Jak się okazało, Australijczycy nadali im już nowe, wspólne przezwisko.

Australijczycy już czekają na Świątek u Hurkacza

W mediach społecznościowych United Cup pojawiło się przypomnienie meczu Polski z Czechami na ubiegłorocznym turnieju i piękna akcja, w której dzięki sprawnej grze Iga Świątek i Hubert Hurkacz ugrali punkt parze Karolina Muchova / Tomas Machac.

"Kto jest gotowy na HUBIGA tego lata?" - pytali organizatorzy turnieju na portalu X. Odpowiedziało sporo fanów, którzy wyraźnie czekają już na to, co przyniesie nowy rok i australijskie lato, którego szczyt przypadnie m.in. na Australian Open.

Iga Świątek / Hubert Hurkacz Rick Rycroft/Associated Press/ DAVID GRAY/AFP/East News East News

Iga Świątek z brązowym medalem igzysk, a Hubert Hurkacz z nową życiówką w rankingu ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP / BERTRAND GUAY / AFP AFP