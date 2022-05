Tego nie pokazały kamery. Rywalka wypaliła Igi Świątek! "Wynoś się stąd"

Wracająca po drobnych problemach z barkiem Iga Świątek rozpoczęła walkę o obronę tytułu w Rzymie w świetnym stylu. Polka - mimo popełnianych błędów - rozbiła Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse 6:3, 6:0, notując 24. zwycięstwo z rzędu.

- Z gema na gem czułam się coraz pewniej. To był mój pierwszy mecz, więc było jasne, że będę potrzebowała trochę czasu, by zyskać rytm, ale cieszę się, że dość płynnie udało mi się poprawiać i wyciągać wnioski w trakcie meczu - powiedziała tuż po meczu Ruse Iga Świątek przed kamerą Canal+ Sport.

Oficjalny profil twitterowy WTA zrelacjonował to, co działo się później. Po udzieleniu wypowiedzi przedstawicielom mediów przez Igę Świątek w pokoju prasowym znalazła się Bianca Andreescu. Gdy zobaczyła przechodzącą przez pomieszczenie Polkę, powiedziała w żartach: Wynoś się stąd. Miałaś swoją chwilę, no weź - po czym wybuchła śmiechem.

21-letnia Kanadyjka miała powody do zadowolenia. Podobnie jak Iga Świątek zameldowała się w środę Hiszpankę Nuria Parrizas-Diaz 6:3, 7:6 (7-4). Andreescu może zmierzyć się z Polką w ćwierćfinale turnieju w Rzymie, jeśli wcześniej pokona Petrę Martić, a nasza liderka rankingu WTA pokona Wiktorię Azarenkę.