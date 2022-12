Liderka listy WTA jest ambasadorką marki ASICS i przy okazji jej promocji odpowiadała na pytania internautów oraz Marka Furjana . A jedno dotyczyło tego, z którą z tenisowych legend chciałaby się zmierzyć na korcie . Odpowiedź mogła zaskoczyć, bo dotyczyła zawodniczki, która raptem jesienią zakończyła karierę. - Bez dwóch zdań, z Sereną Williams - mówiła raszynianka. - Mimo, że weszłam w tour w 2019 roku, a ona była w nim jeszcze przez trzy lata, to nigdy nie miałam tego zaszczytu, by się z nią spotkać na korcie . Choć ona też miała dużo kontuzji w tym czasie i nie grała tak wiele. Bardzo bym chciała z nią zagrać - przyznała Iga Świątek.

Niewiele zabrakło, by Polka zagrała z Sereną Williams w Australii

Serena Williams od początku 2019 roku wystąpiła w 22 turniejach - tym ostatnim był wrześniowy US Open. Z Polką kilka razy była w tej samej części drabinki, czasem do bezpośredniej konfrontacji brakowało niewiele. Jak choćby w Australian Open w poprzednim roku - Świątek przegrała w ćwierćfinale z Simoną Halep 6-3, 1-6, 4-6 , a w ćwierćfinale czekała już Williams. I to Amerykanka łatwo ograła Rumunkę 6-3, 6-3.

Iga Świątek wskazała dwie zawodniczki, które - jej zdaniem - się wyróżniły

Gdyby Polka mogła wyróżnić którąś z tych rywalek, bez głosowania na siebie, kogo by wskazała? - Bardzo dobre pytanie, nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że Ons albo Pegulę. Amerykanka przez cały rok była bardzo równa i dochodziła do ćwierćfinałów wszystkich turniejów, w których grała. To jest godne podziwu. A Ons zagrała w dwóch finałach Wielkiego Szlema, zrobiła ogromny progres w porównaniu do zeszłego sezonu. Mam wrażenie, że inaczej podchodzi do planowania startów i przygotowania fizycznego. Także te dwie zawodniczki, bez dwóch zdań - zakończyła Iga Świątek