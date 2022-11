Tego jeszcze nie było! Świątek, Hurkacz i Linette zagrają w nowym turnieju

United Cup , którego pierwsza edycja odbędzie się w dniach 29 grudnia 2022 - 8 stycznia 2023, to zupełnie nowa koncepcja dotycząca rozpoczęcia tenisowego sezonu w Australii. Impreza, która w kalendarzu zastąpi ATP Cup, będzie w swojej formule przypominać inny puchar - im. Harry'ego Hopmana, który po raz ostatni zorganizowano w 2019 roku.

Jeden mecz będzie składać się z dwóch potyczek singlowych kobiet i mężczyzn oraz miksta, a w drużynie może być maksymalnie po cztery osoby z każdej płci. W puli będzie aż 15 milionów dolarów nagrody, a uczestnicy z reprezentacji narodowych będą mogli liczyć na zdobycie punktów do rankingu. Jest więc o co walczyć.

United Cup. W pierwszej edycji zagrają m.in. Świątek, Hurkacz i Linette

Według najnowszych doniesień do United Cup zgłosili się już spośród "Biało-Czerwonych" Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette . Ostatnia z wymienionych potwierdziła swój udział poprzez swoje oficjalne konto na Twitterze:

To jednak nie wszystko, bo nie zabraknie też innych wielkich gwiazd światowego tenisa. Obejrzymy m.in. Nadala, Kyrgiosa czy Ruuda wśród mężczyzn, a wśród kobiet m.in. Pegulę, Zheng, Ostapenko czy Garcię. Będzie to więc z pewnością bardzo interesujące przetarcie przed Australian Open, które rozpocznie się 16 stycznia.

