Tego jeszcze nie było. Iga Świątek w "dziwacznej sytuacji". Do tego to wyznanie!

Iga Świątek idzie jak burza! Polka złapała kosmiczną formę i jako liderka rankingu WTA wciąż - mówiąc wprost - demoluje swoje rywalki. Nasza reprezentantka wygrała 20 ostatnich spotkań. W XXI wieku tylko dwie zawodniczki dokonały tego, będąc młodszymi od Igi Świątek .

W ostatnich trzech meczach 20-latka straciła tylko trzy sety, wygrywając 6:1, 6:0 z Mihaelą Buzarnescu, 6:0, 6:0 z Andreeą Prisacariu oraz 6:1, 6:1 z Evą Lys.

Iga Świątek w "dziwacznej sytuacji". Zaskakujące słowa Polki

Po zwycięstwie nad Niemką Iga Świątek przyznała, że nie przywykła do serii tak okazałych zwycięstw i jest to dla niej "dziwaczna sytuacja".

Znajduję się w dziwacznej sytuacji, ponieważ nigdy nie rozegrałam trzech meczów z rzędu z takim wynikiem, więc czuję, że mój umysł ciągle musi być gotowy na wszystko. Nigdy nie spotkałam się z czymś takim w tenisie na tym poziomie. To nowe doświadczenie, coś, z czym muszę sobie poradzić. Nie jest tak, że teraz nagle mogę przestać pracować. Czuję, że jest nawet więcej do zrobienia przyznała Iga Świątek, cytowana przez oficjalny profil WTA

- Najlepszy tenis jest dla mnie wówczas, gdy nie znam wyniku. Nawet gdy pojawia się taka myśl, mówię sobie: Iga, wróć do tego, co ważne. Wydajność to rzecz, na której chcę się skupić, więc nawet nie dbam o wyniki - dodała.