Tego jeszcze nie było. 8 lat po tytule Świątek. Komunikat organizatorów

W środę pod wieczór, na sam koniec dnia, w Rzymie zapadło pierwsze kluczowe rozstrzygnięcie dla Igi Świątek. Polka poznała bowiem swoją pierwszą rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie włoskiego tysięcznika. Została nią reprezentantka Stanów Zjednoczonych Caty McNally. 24-latka pokonała w dwóch setach (6:2, 6:3) występującą pod australijską flagą Rosjankę Darię Kasatkinę.

Na taki układ spraw dzień później zareagowali organizatorzy turnieju w stolicy Włoch, przypominając pewne wyjątkowe zdarzenie z przeszłości. A mianowicie wspólny triumf Igi Świątek i Caty McNally na kortach Rolanda Garrosa. Obie zawodniczki wygrały bowiem w 2018 roku juniorskie zmagania w grze podwójnej.

WTA 1000 Rzym. Iga Świątek kontra Caty McNally. Wyjątkowe starcie

Jak podkreślają organizatorzy, teraz będziemy świadkami czegoś, czego w tourze WTA jeszcze nie było, bo Iga Świątek nigdy wcześniej nie mierzyła się ze swoją byłą deblową partnerką z Ameryki na mączce w światowym tourze.

Co ciekawe, obie zmierzyły się jednak ze sobą na juniorskim Rolandzie Garrosie w 2018 roku także w singlu, trafiając na siebie na etapie półfinału. Lepsza w trzysetowym boju okazała się wówczas Amerykanka.

Bezpośrednie starcie nie przeszkodziło im sięgnąć dzień później po tytuł w deblu. W wielkim finale duet Świątek-McNally pewnie ograł w dwóch setach (6:2, 7:5) japońską parę Yuki Naito/Naho Sato.

W tourze WTA nasza była liderka światowego rankingu mierzyła się z reprezentantką Stanów Zjednoczonych dwukrotnie, wygrywając zarówno w 2022 roku w Ostrawie, jak i przed rokiem na Wimbledonie w drodze po swój pierwszy seniorski triumf w Londynie. Oby piątkowym pojedynkiem w Rzymie Iga Świątek tylko poprawiła te statystyki, nabierając rozpędu przed tegorocznym Rolandem Garrosem.

