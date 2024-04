Igi Świątek droga na szczyt. Przełomowa data w karierze Polki

Początek 2019 to udane kwalifikacje i debiut wielkoszlemowy w Australian Open, który zakończył się na drugiej rundzie . Po turnieju w Melbourne przy nazwisku raszynianki pokazała się liczba 140. W lutym w Budapeszcie zadebiutowała w głównej drabince tradycyjnych zawodów WTA, a w kwietniu w Lugano dotarła do finału turnieju tego cyklu. Mimo porażki ze Słowenką Poloną Hercog kilka dni później po raz pierwszy znalazła się w czołowej setce listy światowej.

Pierwszy wielkoszlemowy tytuł Igi Świątek

Było to tuż po zakończeniu turnieju w Miami, w którym Polka triumfowała. Był to jej szósty tytuł w karierze, a do dziś ta liczba urosła do 19, w tym cztery zwycięstwa odnotowała w Wielkim Szlemie, a jedno w kończącym sezon turnieju masters - WTA Finals.