Tego blamażu nie przykryje nawet Świątek. Kompromitacja, o której będzie się mówiło przez lata

W tenisowych kuluarach zwykło się mówić, że turniej WTA Finals to tak naprawdę nieoficjalne mistrzostwa świata w kobiecym tenisie. Przed turniejem rozgrywanym w Cancun mieliśmy okazję porozmawiać z Joanną Sakowicz-Kostecką - byłą tenisistką, a obecnie komentatorką CANAL+ SPORT, która wybierała się do Meksyku, by relacjonować dla swojej stacji wydarzenia wprost znad Zatoki Meksykańskiej. Oto, co miała do powiedzenia w kwestii wspomnień z dzieciństwa związanych z turniejem dla najlepszych tenisistek sezonu.

Dokładnie takie - nieoficjalne mistrzostwa świata kobiet. Śledzę tenis od dziecka. Mając 9 czy 10 lat wstawałam w środku nocy i oglądałam Australian Open. W związku z tym bardzo silnie zakorzenione są we mnie te takie tradycyjne nazwy, które wtedy mocno oddziaływały na moją świadomość. Było to dla mnie coś bardzo wielkiego, jeśli chodzi o świat sportu i tenisa, który od dziecka kochałam i nadal kocham. ~ Joanna Sakowicz-Kostecka o skojarzeniach z nazwą WTA Finals

Ponadto przyznała, że dla niej to zawsze będzie taki piąty turniej wielkoszlemowy w danym sezonie.

Pamiętam, że oglądanie WTA Finals (wtedy nazywane turniejem Masters lub WTA Championships) było takim samym przeżyciem, jak oglądanie turnieju Wielkiego Szlema. Wtedy był jeszcze inny format. Pamiętam granie systemem pucharowym, gdzie było 16 zawodniczek i Panie grały finał do trzech wygranych setów. Dlatego ja zawsze będę traktować ten turniej jako taki piąty Wielki Szlem - bardziej niż Indian Wells czy Miami. ~ Joanna Sakowicz-Kostecka o prestiżu WTA Finals

I trudno się tym słowom dziwić, bo kibice tenisa, wspominający chociażby triumf Agnieszki Radwańskiej z 2015 roku, też mieli dotychczas same pozytywne skojarzenia związane z tą imprezą. Rozgrywki tylko dla najlepszych tenisistek danego sezonu, piękne i specjalnie szykowane kreacje na galę otwierającą zmagania, a potem rywalizacja - jakże odmienna od tego, co widzimy na co dzień w tenisie, bowiem jedna przegrana w fazie grupowej nie oznacza jeszcze pożegnania się z turniejem.

Niestety, piękny obraz WTA Finals zaburzyła tegoroczna impreza w Cancun. I trudno jest mieć tutaj żal do miejscowych organizatorów, bo oni są akurat najmniej winni całej sytuacji. To, co zostaliśmy w Meksyku, to wielowątkowa kompromitacja ze strony WTA, która jest konsekwencją złego zarządzania organizacją na przestrzeni ostatnich lat. Nie wyciągnięto wniosków z ubiegłego roku. Już wtedy organizacja WTA Finals w amerykańskim Fort Worth okazała się jedną wielką katastrofą, głównie ze względów marketingowych. Oglądaliśmy zmagania przy niemal pustej kilkunastotysięcznej arenie.

Iga Świątek mówi "będę gotowa" na jej pierwsze starcie na szczycie WTA Finals. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Zwlekanie z wyborem lokalizacji WTA Finals i brak planu awaryjnego

Pierwszą niepoważną rzeczą, jaka wydarzyła się wokół zmagań dla najlepszych tenisistek sezonu, jest moment, w którym ogłoszono gospodarza imprezy. Organizacja WTA poinformowała o tym fakcie dopiero 7 września, a więc niecałe dwa miesiące przed rozpoczęciem rywalizacji, która startowała 29 października. Niektóre tenisistki miały już wówczas zapewniony udział w turnieju wieńczącym rok w kobiecych rozgrywkach, a mimo to nie znały lokalizacji i nie mogły logistycznie zaplanować sobie przygotowań pod turniej.

W rozgrywkach ATP, czyli męskim odpowiedniku kobiecej rywalizacji, taka sytuacja jest nie do pomyślenia. Tam gospodarz imprezy jest wybierany na długoletni kontrakt. Do czasu pandemii w organizacji WTA również trzymano się tego schematu, ale coś niedobrego wydarzyło się w tym aspekcie w ostatnich latach.

W 2019 roku rozegrano - jak się później okazało - jedyny turniej WTA Finals z długoletniego kontraktu w Shenzhen. W pewnym momencie wydawało się, że po pandemicznym okresie rywalizacja dla najlepszych zawodniczek sezonu na nowo zawita w tym roku do Chin, ale później w grę zaczęły wchodzić inne opcje.

Głośno zrobiło się o Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie w tym roku tenisistki nie zawitały do Rijadu, ale w kuluarach mówi się, że od sezonu 2024 zmagania WTA Finals będą się tam odbywać przez trzy lata z rzędu. Z polskiej perspektywy - mocno trzymaliśmy kciuki za czeską kandydaturę w postaci Pragi lub Ostrawy, które gwarantowały wielkie hale i komplet publiczności na trybunach, a ponadto świetną atmosferę.

Ostatecznie wybór padł na Cancun. Początkowo mówiło się, że rywalizacja w Meksyku ma zostać rozegrana pod zadaszeniem, ale... okazało się, że nie zbadano dostatecznie wysokości obiektu Plaza de Toros.



Aryna Sabalenka - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Kort niegodny imprezy tej rangi, w męskich rozgrywkach byłoby to nie do pomyślenia

Arena okazała się zbyt niska, przez co podjęto decyzję o wybudowaniu tymczasowego obiektu na około 5000 miejsc w strefie hotelowej na lagunie. Jak zweryfikował to będący na miejscu Adam Romer z magazynu Tenisklub - ostateczna pojemność wynosi... niecałe 4000 miejsc. Z budową areny zmagano się do samego końca, a obiekt został oddany do użytku dopiero na jeden dzień przed rozpoczęciem turnieju.

Tenisistki nie mogły trenować na głównej arenie, która - jak się później okazało - znacznie różniła się pod względem nawierzchni od hotelowych kortów. Zawodniczki miały tak naprawdę zaledwie jeden około 45-minutowy trening na przystosowanie się do obiektu, po czym musiały stanąć do rywalizacji w fazie grupowej. Kolejne dni zmagań wykazały sporo niedoskonałości obiektu, a część z nich możecie zobaczyć na poniższych ujęciach.

Nie ma się co dziwić, że sporo tenisistek miało dość rywalizacji w Meksyku.



Iga Świątek wygrywa i eliminuje Ons Jabeur z finałów WTA / Associated Press / © 2023 Associated Press

Kompromitacji WTA dopełniła... pogoda

W kolejnych dniach turnieju doszły ogromne problemy z pogodą. Okazuje się, że... można je było przewidzieć. Gdy popatrzymy na średnią liczbę dni deszczowych, jaka przypada dla Cancun na przełomie października i listopada, zobaczymy, że wynosi ona od 10 do nawet 14 dni w ciągu miesiąca. Reporterzy CANAL+ SPORT rozmawiali z osobami przebywającymi w Cancun. Miejscowi jasno zasugerowali, że w zasadzie jest to najgorszy okres na rozgrywanie turnieju na świeżym powietrzu w tej lokalizacji.

Rozgrywki były torpedowane przez deszcz i wiatr. Wyszła sporo niedoskonałość w zarządzaniu. Nie było tak naprawdę planu B na wypadek, gdyby pojawiły się problemy z pogodą. Nie było zadaszenia nad kortem i w konsekwencji - tenisowi kibice ponownie mogli przedstawiać swoje kontrargumenty, dlaczego jednak nie zdecydowano się na turniej w Czechach, gdzie byłoby pełne zabezpieczenie i nie mielibyśmy do czynienia z problemami z warunkami atmosferycznymi.

W pewnym momencie stawało się to już naprawdę niebezpieczne, nawet dla samych zawodniczek, które musiały rywalizować w nieludzkich warunkach i nie miały żadnej przyjemności z gry i tego, że biorą udział w tak ważnych rozgrywkach, które miały być ukoronowaniem ich znakomitego sezonu. Doszliśmy do takiego absurdu, że pierwsze, co sprawdzaliśmy każdego dnia, to warunki, jakie panują w Meksyku i cieszyliśmy się każdym rozegranym setem.



Tenisistki uwięzione w Meksyku, nie mogą lecieć na kolejny ważny turniej

Zwieńczeniem absurdu związanego z tegorocznym turniejem WTA Finals jest fakt, że zmagania zakończą się dzień później, aniżeli pierwotnie zakładano. Ogromny problem mają w tym aspekcie także tenisistki, które bardzo pragnęły wystartować także w finałach Billie Jean King Cup, które ruszają już we wtorek. Jedna deblistka musi zagrać w poniedziałek finał, a we wtorek... jej kadra gra już pierwszy mecz w Sewilli. Po raz kolejny WTA nie dogadało się z organizacją ITF w tym aspekcie.



Mimo że przed nami ostatni dzień rywalizacji w Cancun i powinniśmy się cieszyć głównie z tego, co w Meksyku wyprawia Iga Świątek, nie można przejść obojętnie obok katastrofy, jaką zastaliśmy przy okazji organizacji imprezy dla najlepszych tenisistek sezonu. Tegoroczna rywalizacja o miano nieoficjalnej mistrzyni świata z pewnością odciśnie swoje piętno i będzie się silnie oddziaływać na kolejne lata w kobiecym tenisie.

Najlepszym podsumowaniem tego, co widzimy w Meksyku, wydaje się filmik, do którego odniosła się sama Aryna Sabalenka.

Organizacja WTA, którą zarządza Steve Simon, będzie miała ogromne problemy. W tle słychać już o buncie zawodniczek, które jednoczą się w słusznym celu. Wiele z nich nie gryzło się w język już na miejscu w Cancun. Prawdziwy obraz sytuacji przedstawiała także stacja CANAL+ SPORT. Jak się okazuje, nie spodobało się to jednak niektórym osobom związanym z WTA.

Zobaczymy, co się wydarzy po WTA Finals i jakie konsekwencje pociągnie za sobą organizacyjny blamaż. Przykre, że zamiast cieszyć się wspaniałym widowiskiem z udziałem najlepszych tenisistek, słyszeliśmy głównie o niedoskonałości rozgrywek. Wydaje się, że wszystko, co mogło pójść nie tak przy organizacji tego wydarzenia, poszło źle. I to pokazało, że zawsze trzeba mieć przygotowany plan B, na wypadek różnych problemów.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek / ARTUR WIDAK / NurPhoto / East News

Jessica Pegula / AFP