Tę wizytę Świątek zapamięta na zawsze. Zdjęcia w momencie obiegły sieć, to był niezwykły moment dla tenisistki

Nie samą pracą, czyli w tym przypadku tenisem, człowiek żyje - i wie o tym Iga Świątek, która po zejściu z kortu kieruje swoje zainteresowania w zupełnie inne obszary niż te związane z gemami, serwisami i break pointami.

Zawodniczka w wolnych chwilach uwielbia oddawać się m.in. lekturze książek, ale świetnym "resetem" jest dla niej też oglądanie filmów czy seriali. W tym drugim przypadku dość powszechnie znane jest jej zamiłowanie do "Przyjaciół", ale Raszynianka wysoko ceni sobie także "Biuro" ("The Office").

Mockument, mający obecnie i swoją polską wersję, w oryginale był produkcją brytyjską, natomiast największą sławę bez dwóch zdań zdobyła jego adaptacja na rynek amerykański, w której przez większość sezonów główną rolę odgrywał Steve Carell, odtwórca postaci Michaela Scotta. Co ciekawe, był taki moment, że drogi aktora oraz Świątek się bezpośrednio przecięły.

Steve Carell odwiedził Wimbledon. Nie zabrakło spotkania z Igą Świątek

Latem 2024 roku Carell odwiedził Londyn przy okazji premiery filmu "Gru i Minionki: Pod przykrywką" ("Despicable Me 4"), w którym użyczał głosu jako kluczowy członek obsady dubbingowej. Tak się złożyło, że niebawem w stolicy Wielkiej Brytanii miały też rozpocząć się oficjalnie wielkoszlemowy turniej w Wimbledonie i Amerykanin skorzystał z okazji, by zwiedzić obiekty, które miały już niebawem stać się niemymi świadkami wielkich tenisowych emocji.

Wówczas też doszło m.in. do spotkania Carella ze Świątek, które reprezentantka Polski, jako wielka sympatyczka "The Office", z pewnością będzie pamiętać do końca życia. Wystarczy zresztą spojrzeć, w jaki sposób sportsmenka podsumowała całą sytuację w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Steve Carell znalazł też chwilę na udzielenie wywiadu, który trafił następnie na oficjalne profile Wimbledonu w mediach społecznościowych. "Można tu poczuć, jak głęboka jest tradycja tego wszystkiego. Możesz poczuć tę energię zawodników i publiczności. Wszyscy są oczywiście podekscytowani, że mogą tu być, ale też czują, że są częścią czegoś" - opisywał swoje wrażenia odnośnie londyńskich zawodów aktor, który już parę lat wcześniej miał okazję zasiąść na trybunach Kortu Centralnego i obejrzeć np. starcie Rogera Federera z Rafaelem Nadalem.

Ciekawą klamrą był tu fakt, że w czwartej odsłonie filmowej serii o Minionkach Gru, a więc postać, którą dubbinguje Carell, miała pewien epizod związany z tenisem - poniżej fragment dzieła dotyczący tego sportu:

Jeśli zaś mowa o występie na Wimbledonie 2024, to Iga Świątek dotarła wówczas do trzeciej rundy zmagań, w której przegrała po emocjonującym starciu z Julią Putincewą (6:3, 1:6, 2:6). Po tytuł w grze pojedynczej pań sięgnęła wówczas Czeszka Barbora Krejcikova, a Świątek jeszcze rok czekała na to, by sięgnąć w Anglii po najwyższy laur.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek SAEED KHAN/AFP East News

Iga Świątek AFP

