Jak poinformował dziennikarz Canal+ Sport Bartosz Ignacik, po rywalizacji w Stanach Zjednoczonych do kraju wrócił sztab raszynianki: Maciej Ryszczuk, Tomasz Wiktorowski i Tomasz Moczek. Zabrakło jednak głównej gwiazdy i jej psycholog Darii Abramowicz. Jaki był powód tej decyzji Świątek? Zdaniem żurnalisty tenisistka chciała z członkinią zespołu zregenerować się psychicznie i fizycznie po wyczerpujących startach w Indian Wells i Miami.

Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek o kolejnym meczu z Alexandrovą w Miami. WIDEO / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Kibice mają powody do radości, bowiem raszynianka po dwóch latach przerwy wraca do gry w reprezentacji Polski. 22-latka poprowadzi naszą kadrę narodową w wyjazdowym meczu ze Szwajcarią w Biel. Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup. "Biało-Czerwoni" powalczą o awans do finałów imprezy, które zaplanowano w listopadzie w hiszpańskiej Sewilli. Kapitan zespołu liczy na sukces naszych rodaków.