Iga Świątek od kilku dobrych sezonów nie schodzi z ust tenisowych ekspertów. I to nie bez powodu. Raszynianka od wielu tygodni zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA. Ponadto ma na swoim koncie zwycięstwa w wielkoszlemowych turniejach. W maju tego roku święciła triumf w rozgrywkach w Madrycie i Rzymie. A to nie koniec, bowiem teraz nasza gwiazda staje przed szansą wywalczenia czwartego tytułu w Roland Garros. Zawodniczka starty we Francji rozpoczęła w poniedziałek (27 maja). Tego dnia bez problemu pokonała Francuzkę Leolię Jeanjean 6:1, 6:2 .

Niesamowity pomysł Igi Świątek. Zaangażowała w to fanów. Sama świeci przykładem

Miłość do czytania odkryłam jakoś w wieku 17 lat. Po prostu dzięki książkom poczułam się mniej samotna na tym świecie. To była zabawa połączona z dobrym spędzaniem czasu i poznawanie bohaterów, o których się czytało

Iga Świątek nie ukrywa, że jest jej wielką fanką. Bardzo dobrze zna piosenki