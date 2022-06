Te elementy Iga Świątek musi koniecznie poprawić

21-letnia Polka zaczęła udział w londyńskim turnieju od od zwycięstwa 6:0, 6:3 w godzinę i 15 minut.

Spotkanie na korcie centralnym było bardziej wyrównane niż wskazuje na to wynik. W pierwszym secie Świątek wygrała co prawda do zera, ale też raz obroniła break pointa.

Z kolei w drugim 252. w rankingu WTA Fett prowadziła 3:1, a mogła nawet 4:1, ale w piątym gemie nie wykorzystała pięciu szans na przełamanie. To był decydujący moment spotkania. Od utrzymania serwisu w piątym gemie drugiej partii Polka wygrała już wszystkie do końca.

"Cały czas uczę się, jak grać na trawie" - przyznała Świątek po meczu.

Wimbledon. Iga Świątek bez asa

Dla Igi wtorkowe spotkanie było pierwszym od czasów zwycięstwa w w innym wielkoszlemowym turnieju im. Rolanda Garrosa i pierwszym na kortach trawiastych w w tym sezonie.

We wtorek Polka miała problem z serwisem, nie zaserwowała bowiem żadnego asa, przy jednym rywalki. Popełniła też trzy podwójne błędy, choć nie może to się równać z pomyłkami Chorwatki (aż dziewięć).

Świątek trafiała pierwszym podaniem z 59-procentową skutecznością. Wygrała 61 procent akcji po pierwszym serwisie i 48 procent po drugim.

Miała też 60-procentową skuteczność przy break pointach, rywalka tylko 25-procentową i także zdobyła 60 procent punktów jako odbierająca, przeciwniczka 45 procent.

Wimbledon. Iga Świątek musi poprawić grę przy siatce

Polka zanotowała 10 uderzeń kończących, Fett siedem, ale nasza tenisistka miała też 15 niewymuszonych błędów, choć rywalka odnotowała ich 23.

Drugą statystyką, w której Chorwatka była lepsza od naszej tenisistki była gra przy siatce. Fett wygrał pięć z siedmiu akcji, a Świątek tylko trzy na osiem, co dało jej 38-procentową skuteczność. I te elementy (serwis i gra przy siatce) numer jeden kobiecego tenisa musi bezwzględnie poprawić w następnych meczach.

W kolejne rundzie Polka zagra z Holenderką Lesley Pattinamą Kerkhove.

