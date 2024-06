Iga Świątek kilkukrotnie zdradzała już dziennikarzom, co pomaga jej skupić się w pełni na rywalizacji i nie przejmować się opiniami innych. W relaksacji pomagają jej m.in. książki i muzyka. Zazwyczaj w słuchawkach polskiej tenisistki lecą mocniejsze brzmienia takich zespołów jak m.in. Led Zeppelin, AC/DC, Gorillaz i Pearl Jam. Tenisistka jest jednak fanką również nieco spokojniejszego repertuaru, w tym m.in. twórczości Taylor Swift.

Niedawno zresztą wybrała się na jej koncert, na którym czekała na nią specjalna niespodzianka. Po zakończonym evencie w Liverpoolu Polka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podzieliła się swoimi odczuciami. Do postu dołączyła zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją całą we łzach. Jak widać, był to naprawdę wyjątkowy wieczór dla polskiej sportsmenki.