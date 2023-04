Tata Igi Świątek wprost o turnieju w Stuttgarcie. "Nie było taryfy ulgowej"

Iga Świątek od 4 kwietnia 2022 roku nosi miano rakiety numer jeden na świecie . Z takim tytułem wiążą się ogromne przywileje, ale również wielka odpowiedzialność - Polka jest teraz bowiem wzorem do naśladowania dla wielu młodych sportowców, jednak wydaje się, że raszynianka nie ma z tym najmniejszego problemu i dobrze radzi sobie w presją wywieraną przez kibiców i dziennikarzy z całego świata.

W ostatnim miesiącu 21-letnia sportsmenka zmuszona była zrobić sobie przerwę od rywalizacji z powodu problemów zdrowotnych . Powrót na kort Polka zaliczyła podczas Porsche Tennis Grand Prix w Stuttgarcie. W ubiegłym roku to właśnie Świątek wygrała niemiecki turniej, pokonując w finale Arynę Sabalenkę . Ta sama rywalka stanęła na drodze Igi również z tym roku. Polka udowodniła jednak, że nie bez powodu to właśnie ona nosi miano liderki światowego rankingu i rozprawiła się z Białorusinką, wygrywając 6:3, 6:4.

Iga Świątek zwyciężczynią plebiscytu Interii - "As Sportu 2022"

Iga Świątek zwyciężczynią plebiscytu Interii - "As Sportu 2022" / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Ojciec Igi Świątek po turnieju w Stuttgarcie. "Wszystkich zaskoczyła"

Poczynaniom córki z Stuttgarcie przyglądał się Tomasz Świątek . Były wioślarz do Niemiec przyjechał we wtorek i od tamtej pory miał okazję przyglądać się treningom swojej pociechy. Jak zdradził w rozmowie z "WP SportoweFakty", sztab szkoleniowy Igi Świątek, podobnie jak sama zawodniczka, nie nastawiali się na zbyt wiele. Imprezę w Stuttgarcie traktowali jedynie jako rozgrzewkę przed turniejem Rolanda Garrosa.

Miło było patrzeć na to, co stało się w finale. Wszystkich zaskoczyła. Stanęła na wysokości zadania. Jestem dumny, że tak wróciła po kontuzji. Iga zapewne po cichu była świadoma, czego może dokonać, ale nikomu się nie przyznała. Wiemy, jak groźna jest Sabalenka i jak mocno potrafi grać, zwłaszcza teraz gdy wydaje się mieć formę życia po wygraniu Australian Open. W moim odczuciu w meczu z Badosą zrobiła sobie coś w rodzaju lajtowego spotkania. Zagrała na, powiedzmy, 60 procent. Dla Igi nie było taryfy ulgowej. Tym większa jest nasza satysfakcja ze zwycięstwa