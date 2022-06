Tata Igi Świątek o triumfie córki! "Gdyby wiedziała, co dzieje się w Polsce..."

2022 rok w kobiecym tenisie należy do Igi Świątek! Polka wygrała 35. mecz i szósty turniej z rzędu , drugi raz w karierze zwyciężając w turnieju Rolanda Garrosa. W finale liderka rankingu WTA pokonała 6:1, 6:3 Amerykankę Coco Gauff .

Po meczu Iga Świątek pobiegła cieszyć się piękną chwilą ze swoim zespołem na czele ze swoim tatą - Tomaszem Świątkiem ora swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

Reklama

Czytaj także: Wielkie słowa Igi Światek do Ukraińców! Owacja dla Polki nie miała końca

- Postawa Igi to nie tylko moja zasługa. Nad jaj ukształtowaniem pracuje rzesza ludzi. Sama ma dużą inteligencję, jest oczytana i potrafi wyciągać wnioski. To jej pomaga - powiedział na antenie Eurosportu Tomasz Świątek, odbierając gratulację nie tylko za kolejny tytuł, ale i piękną postawę poza kortem swojej córki.

Roland Garros. Iga Świątek z kolejnym tytułem. Tata cieszy się z wygranej liderki rankingu WTA

- Najwięcej nerwów było przy meczu z Chinką (Zheng Qinwen - przyp. red.). Iga czuła presję młodszej zawodniczki, a to było ich pierwsze spotkanie. Liczyłem, że sobie poradzi, ale zmęczenie jest w jej przypadku już duże. Iga czuła presję i musiała ją partiami zrzucać. Gdyby wiedziała, co dzieje się w Polsce, to nie wiem czy by wytrzymała - przyznał ojciec liderki rankingu WTA.

Co odmieniło grę Igi Świątek?

- Po pierwsze awansowała na fotel liderki. Od 4 kwietnia wydoroślała nam troszkę. Ostatnio zgłasza się do niej dużo zawodniczek, by wyrażała swoją opinię. Musi więc znów przyspieszyć z tym procesem. Ale to jej sprzyja. Dzięki temu nie cofa się mentalnie, a idzie do przodu - dodał przed kamerą Eurosportu Tomasz Świątek. Przyznał, że w dniu 21. urodzin córki poczęstował się z nią tylko ciasteczkami. Na prezenty przyjedzie czas teraz - po finale Rolanda Garrosa.

Zobacz również: Iga Świątek przekroczyła magiczną granicę! Zarobki Polki zwalają z nóg