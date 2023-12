"Zgadzam się, że terminarz jest beznadziejny, ale ITF dał Polsce dziką kartę ze względu na deklarację gry Igi w tym finale, dodatkowo mecze z udziałem Polski zostały przesunięte na koniec. Nie chcę tutaj siać fermentu ale... drugi raz taka sytuacja to dla mnie słabe , tym bardziej, że są to finały, gdzie gra się o sławę również dla swojej ojczyzny i oczywiście pieniądze" - pisał na Facebooku.

Wraca temat trudnej decyzji Igi Świątek o rezygnacji z udziału w turnieju. "Emocjonalnie ciężkie"

Okazuje się, że komentarz Radwańskiej dotyczący wycofania się z BJK Cup dotarł do Świątek, lecz wcale jej nie uraził. "Szczerze mówiąc, nie poczułam się dotknięta, bo nie miało to tak do końca dla mnie znaczenia. Każda z nas ma zupełnie różne kariery i inaczej też one są zarządzane. Mimo że miałyśmy tego samego trenera [Tomasz Wiktorowski - przyp. red.], to czasami podejmujemy inne decyzje" - mówi liderka rankingu WTA w nowej rozmowie z "Super Expressem".