Takiego meczu nie było od 11 lat. Świątek kontra Linette. "Wisi kilka znaków zapytania"

W połowie marca tego roku Iga Świątek dość niespodziewanie przegrała w turnieju w Miami z Magdą Linette 6:1, 5:7, 3:6. Po tej porażce doszło do wstrząsu w sztabie naszej znakomitej tenisistki. Rozstała się ona z Wimem Fissette i postawiła na Hiszpana Francisco Roiga.

Od tego czasu była liderka światowego rankingu rozegrała 11 spotkań, notując osiem zwycięstw i doznając trzech porażek. Jedna z nich była jednak spowodowana kreczem po zatruciu w Madrycie.

Wojciech Fibak: Nie ma zmian w grze Igi Świątek. To byłby bardzo niebezpieczny kierunek

Świątek z Roigiem trenują ze sobą blisko dwa miesiące. Czy zatem widać już efekty?

Wszyscy pytają o te zmiany w grze Igi, ale dalej ich nie ma. Nie było ich także kiedy Igę prowadził Belg. Rola trenera jest ważna w sensie motywacyjnym, ale czy można zmienić tenis Igi Świątek, która przecież od kilku lat jest jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Ona przecież praktycznie wszystko umie i wszystko wie. Oczywiście w jej grze można coś poprawić, ale nie zmieniać, bo to byłby bardzo niebezpieczny kierunek. Roig był jednak zdecydowanie najlepszy wyborem na tym etapie, bo Iga potrzebowała wrócić do stabilności, a Hiszpan to gwarantował

Nasz znakomity tenisista tym razem - po raz pierwszy od dawna - nie śledzi turnieju prosto z kortów. Wszystko dlatego, że jest po operacji kolana.

Polska czekała na taki mecz 11 lat. Wtedy też zagrała Linette

W meczu trzeciej rundy Świątek zagra z Linette, która wcześniej wyeliminowała Jelenę Ostapenko. Z Łotyszką Raszynianka nigdy nie wygrała. To jednak wcale nie oznacza, że z Linette będzie miała łatwiejszą przeprawę. Przecież Poznanianka wygrała ze Świątek w połowie marca w Miami, przyczyniając się do zmian w sztabie naszej najlepszej tenisistki.

To będzie pierwsze polskie starcie w wielkoszlemowym turnieju od 11 lat. Ostatni raz dwie polskie zawodniczki mierzyły się w tego typu imprezie w sierpniu 2015 roku w US Open. Wówczas Agnieszka Radwańska wygrała w drugiej rundzie z Linette 6:3, 6:2. Dziś Krakowianka jest trenerką tej tenisistki. Rundę wcześniej na US Open w 2015 roku Linette pokonała Urszulę Radwańską 7:6 (7-3), 6:1.

Tyle lat czekania na "polski" mecz w Wielkim Szlemie pokazuje, ile będzie znaczył ten pojedynek. Nigdy wcześniej w turnieju kobiecym Polki nie spotkały się ze sobą w trzeciej rundzie imprezy tej rangi. Z kolei w rywalizacji mężczyzn "polski" mecz odbył się w ćwierćfinale. To był Wimbledon 2013 roku i wówczas Jerzy Janowicz pokonał Łukasza Kubota 7:5, 6:4, 6:4.

- Zawsze wychodzę z założenia, by utrudnić komuś życie na korcie. Iga tutaj czuje się zupełnie inaczej, ale ja nie gram źle, jestem pozytywnie nastawiona i mam nadzieję wyjść bez presji. Będę próbowała wszystkiego, by choć trochę uprzykrzyć Idze życie - mówiła Linette po pokonaniu Ostapenko.

- Magda jest raczej, powiedziałabym, bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Ale z tego, co kojarzę, gra dość płasko. Zobaczę teraz, jak gra, może tutaj na mączce z większą ilością rotacji. Przygotuję się do tego meczu - zapowiedziała z kolei Świątek.

"Nad tym spotkaniem wisi kilka znaków zapytania"

Fibak nie ukrywa, że spotkanie obu naszych tenisistek, będzie bardzo ciekawe.

To wspaniale, że dojdzie do takiego meczu, bo już dawno nie było polskiego spotkania w Wielkim Szlemie. Mamy też gwarancję, że jedna Polka znajdzie się w czwartej rundzie. W ciekawej sytuacji będzie Agnieszka Radwańska, która jest trenerką Magdy. Ona przecież zawsze sercem dopinguje Igę, a teraz będzie miała dylemat

- Zdecydowaną faworytką tego meczu będzie Iga, ale nad tym spotkaniem wisi też kilka znaków zapytania. Świątek gra już stabilniej, ale mecze w Madrycie i Rzymie pokazały, że wciąż jeszcze czasami brakuje jej spokoju i nie jest też do końca regularna. Pewne wydarzenia na korcie mogą wciąż wprowadzać u niej nerwowość. Magda swoimi płaskimi i celnymi uderzeniami blisko linii, w których piłka leci dość szybko, może sprawić kłopot Idze. Na pewno ma swoje szanse - dodał dwukrotny ćwierćfinalista w singlu (1977 i 1980) oraz finalista w deblu (1977) Rolanda Garrosa.

Warto dodać, że Fibak wygrał w grze pojedynczej 25 meczów na "mączce" w Paryżu. Żaden polski tenisista nie pobił do dziś tego wyniku. Kolejnym na liście jest Hubert Hurkacz z dziesięcioma wygranymi meczami.

Jeśli chodzi o polskie tenisistki, to 42 wygrane spotkania na Roland Garros ma Świątek, która do tej pory przegrała na paryskich kortach tylko trzy mecze.

Iga Świątek

Wojciech Fibak

Magda Linette





