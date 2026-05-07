Takie wykształcenie zdobyła Świątek. Niebywały wynik. Sama to ogłosiła

Tomasz Brożek

Czas egzaminów maturalnych A.D. 2026 trwa w najlepsze. Wczoraj na biurka maturzystów trafiły arkusze zawierające testy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Najwięcej uczniów postawiło rzecz jasna na język angielski. Tak jak zrobiła także przed sześcioma laty, kończąc naukę w liceum, Iga Świątek. Później polska tenisistka sama chwaliła się w sieci swoimi wynikami, a reakcje na nie mogła być tylko jedna.

Iga Świątek w swojej edukacyjnej ścieżce zatrzymała się - jak na razie - na średnim wykształceniu. Nasza tenisistka jest absolwentką Niepublicznego Autorskiego Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie. Po zakończeniu nauki Raszynianka przystąpiła rzecz jasna do matury, którą zdawała w 2020 roku, a więc tuż przed swoim premierowym triumfem na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa.

Do swojego egzaminu dojrzałości Iga Świątek przygotowywała się w specyficznych, pandemicznych okolicznościach. Do wszystkiego, jak się zdaje, podchodziła jednak z humorem. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że siadała w domu do próbnych zadań w stroju jednorożca?

Dlaczego skoro nosorożec jest nosorożcem, bo ma róg na nosie to jednorożec nie jest czolorożcem? Rozważ problem odwołując się do własnych refleksji. Twoja praca powinna liczyć jeden komentarz
żartowała Iga Świątek w sieci, publikując swoje zdjęcia z czasu nauki

Matura. Taki wynik na egzaminie dojrzałości osiągnęła Iga Świątek

Do samych egzaminów polska tenisistka podeszła już w pełni poważnie. Ba, towarzyszył jej przy tym stres, o czym sama opowiadała później w programie "Dzień dobry TVN".

- Ja się nie bałam o podstawę, ale potrzebowałam dużo czasu, aby przygotować się do matmy rozszerzonej. Właściwie całą kwarantannę wykorzystałam właśnie na matematykę i dzięki temu poszło mi dość dobrze. Na pewno nie tak, jak chciałam, bo trochę się stresowałam podczas samego egzaminu - opowiadała Iga Świątek.

Poszło jej dość dobrze... czyli jak? Odpowiedź na to pytanie znamy doskonale, bo Iga Świątek sama pochwaliła się publicznie swoimi maturalnymi wynikami w mediach społecznościowych.

Dzięki temu wiemy, że Iga Świątek na poziomie podstawowym uzyskała 83 procent z języka polskiego i po 100 procent z matematyki oraz zdawanego dziś przez wielu maturzystów języka angielskiego. Rozszerzony angielski zdała natomiast z wynikiem 96 procent, a matematykę 66 procent.

Tutaj liczyłam na więcej
stwierdziła bez ogródek sama zainteresowana

Teraz za to na wiele liczą... fani Igi Świątek, mając nadzieję na jej udane występy najpierw na turnieju WTA 1000 w Rzymie, a później także na wspomnianym już Rolandzie Garrosie, który w swojej karierze wygrywała już łącznie czterokrotnie.

