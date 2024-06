Iga Świątek od samego początku zachwyca kibiców swoją postawą w drugim tegorocznym Wielkim Szlemie . Raszynianka moment słabości przeżyła tylko w jednym meczu i to z nie byle kim, bo Naomi Osaką. Japonka prowadziła w pewnym momencie 5:2 i miała nawet piłki meczowe. Nie z Polką jednak takie numery. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego podłączyła się do gry w ostatniej możliwej chwili i wróciła w stylu godnym liderki światowego rankingu. Starcie kosztowało obie zawodniczki mnóstwo sił. Rywalka raszynianki rozpłakała się jeszcze na korcie. Świątek zaś w szatni, o czym szeroko rozpisywały się media.

"Nie to, że nie chciałabym takich meczów rozgrywać, bo one uczą dużo i inspirują, ale gdybym miała zagrać w turnieju każdy taki mecz, to pewnie fizycznie miałabym kłopot. Ogólnie ten mecz... Faktycznie już czułam, że jestem w ogromnych tarapatach. I to trochę sprawiło, że było dużo emocji po nim, ale ja zawsze będę taką zawodniczką, która lubi wygrywać w komforcie, ale jeśli wyjdzie się z takich opresji, to człowiek dostaje kopa. Niemniej fajniej jest mieć kontrolę i wygrywać zgodnie ze swoimi założeniami" - mówiła Polka na konferencji prasowej.