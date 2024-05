Takie wieści po meczu Igi Świątek. Magiczna bariera tuż-tuż. Nadchodzi wielki moment

Polka do tegorocznego Rolanda Garrosa przystępowała jako zdecydowana faworytka do trzeciego triumfu w rzędu. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie dość, że uwielbia grać na mączce, to na dodatek same za siebie mówią jej tegoroczne wyniki. Spośród wszystkich turniejów rozgrywanych na charakterystycznych pomarańczowych kortach, poległa tylko w jednym. Na niemieckiej ziemi zatrzymała ją w półfinale Jelena Rybakina. Niepowodzenie podziałało na raszyniankę motywująco, bo w kolejnych zawodach w Madrycie oraz Rzymie nie miała sobie równych.

