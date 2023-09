Takie wieści o Kudiermietowej. Triumf nad Świątek zasmakuje jeszcze lepiej

Iga Świątek do US Open 2023 podchodziła w roli obrończyni tytułu z ubiegłego roku, kiedy to w finale ograła Ons Jabeur. Niestety tym razem jej przygoda na nowojorskich kortach okazała się wyraźnie krótsza i raszynianka pożegnała się z turniejem w ćwierćfinale, ponoszą porażkę ze swoją sportową "zmorą", Jeleną Ostapenko.