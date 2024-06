- Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, przepraszam, że w ogóle to poruszam. Mam ogromny szacunek dla was, kibiców, i wiem, że gramy właściwie dla was, bo to rozrywka i to dzięki wam zarabiamy pieniądze. Ale czasami, pod dużą presją, kiedy krzyczycie coś w czasie wymian albo tuż przed returnem jest bardzo, bardzo trudno się skoncentrować. Zazwyczaj tego nie podnoszę, bo chcę być taką zawodniczką, która pozostaje przez cały czas skupiona na grze, ale wiecie, to jest dla nas ważne, walczyć cały czas o to, by być lepszymi i czasami trudno się ze wszystkim pogodzić, bo to gra z wysoką stawką i o wielkie pieniądze. Strata kilku punktów może bardzo wiele zmienić, więc proszę, gdybyście mogli nas wspierać między wymianami, a nie w trakcie, to byłoby wspaniale - powiedziała podczas rozmowy na korcie z Alexem Corretxą.

