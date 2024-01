Iga Świątek robi furorę nie tylko na korcie. Niesamowite, jakimi autami jeździ

22-latka w Stuttgarcie została posiadaczką Porsche Tycan Turbo S Sport Turismo, które wyceniono na niemal 150 tys. funtów, co w przeliczeniu daje 780 tys. złotych. Co ciekawe, pierwsza rakieta świata po zwycięstwie wyznała, że auto trafi w ręce jej ojca. "Kolor wybierze mój tata, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ale ja mu mówię, że to trochę za nudny kolor i żeby zaszalał, bo może już nie mieć takiej okazji" - stwierdziła raszynianka w rozmowie z rozmowie z Canal+.