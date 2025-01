Takich głosów o Świątek jeszcze nie było. Gruchnęło tuż przed kolejnym meczem na AO

Australian Open dla Igi Świątek był przeważnie turniejem, w którym nie osiągała wielkich wyników. Tegoroczny start Polki jest jej siódmym występem na Antypodach w karierze i dotychczas tylko raz udało się jej przebrnąć dalej niż czwarta runda zawodów. Miało to miejsce w 2022 roku. Wówczas Świątek dotarła do półfinału i aktualnie to jej najlepszy rezultat osiągnięty na Australian Open. Kibice liczą, że w tym roku będzie co najmniej powtórzenie osiągnięcia sprzed trzech lat.

Reklama