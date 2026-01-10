W Sydney było już niemal pół godziny po północy, gdy wszyscy reprezentanci Polski na Ken Rosewall Arenie wyskoczyli w górę. Bohaterami byli ci, którzy walczyli na korcie: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Wcześniej pierwszy punkt dla reprezentacji Polski zdobył Hubert Hurkacz, w dwóch tie-breakach pokonał Taylora Fritza.

Później do boju ruszyły Coco Gauff i Iga Świątek. Jeszcze kilka lat temu w ciemno można było zakładać triumf Polki, ostatnie dwa sezony wiele w tej kwestii zmieniły. Amerykanka popełniała znacznie mniej błędów, świetnie returnowała. Była po prostu od Polki lepsza - mimo trudnych chwil w pierwszym secie, wygrała 6:4, 6:2.

O awansie do finału decydowało więc spotkania par mieszanych. Faworytami byli Amerykanie: Gauff oraz Christian Harrison, nie tylko za sprawą pozycji panów w rankingu deblistów, ale i osiągnięć. Bo Coco w deblu radziła sobie w przeszłości znakomicie. Tymczasem to nasz duet - Katarzyna Kawa i Jan Zieliński - cieszyli się z wygranej: 7:6 i 7:6.

To zaś sprawiło, że reprezentanci Polski dołączyli do Szwajcarii - w niedzielę o godz. 7.30 zacznie się rywalizacja o tytuł. Najpierw Iga Świątek zagra z Belindą Bencic, później Hubert Hurkacz ze Stanem Wawrinką, na końcu, jeśli będzie 1:1, zostanie rozegrane spotkanie mikstów.

Ogromne nagrody finansowe dla reprezentantów Polski. Iga Świątek na szczycie listy, ale to może się jeszcze zmienić

Jedno nie ulega już wątpliwości - nawet jeżeli Polska przegra ze Szwajcarią, a będzie faworytem, Australijczycy będą musieli przelać na konta Polaków solidną wypłatę. Już przekracza ona milion dolarów amerykańskich, może dobić niemal do dwóch. Wszystko zależy od finału.

Iga Świątek AFP

Na razie najwięcej w Sydney zarobiła Iga Świątek - niemal 460 tys. dolarów. Składa się na to: wpisowe do turnieju dla zawodniczki z miejsc 1-10 w rankingu (250 tys. dolarów), dwa zwycięstwa w singlu w fazie grupowej (90 tys. dolarów), pokonanie Mayi Joint w ćwierćfinale (82 tys. dolarów) oraz premia za cztery zwycięstwa Polski w meczach (37,6 tys. dolarów). Tę ostatnią dostaje każdy z naszych reprezentantów. Razem oznacza to 459,6 tys. dolarów.

Hurkacz zarobił niespełna 350 tys. dolarów. Głównie dlatego, że wpisowe dla niego, a korzystał z zamrożonego rankingu na poziomie 49. pozycji ATP, wyniosło 60 tys. dolarów. Nie dostał też gratyfikacji za przegraną z Alexem De Minaurem (82 tys.), ale dorzucił 155,9 tys. za ogranie dzisiaj Taylora Fritza.

W mikście stawki są znacznie mniejsze: Jan Zieliński za zgłoszenie deblisty z miejsce 31-60 otrzyma 30 tys. dolarów, a Katarzyna Kawa, jako druga rakieta singlowa z pozycji 101.-250. dostanie 15 tys. Na korcie zaś - za cztery wygrane spotkania - dostali już ponad 60 tys. dolarów. Razem z premiami za wygrane drużyny (37,6 tys.) oznacza to niemal 130 tys. dolarów dla Zielińskiego oraz niemal 115 tys. dla Kawy. To dla nich olbrzymi zarobek. Zdecydowanie mniejsze przelewy dostaną: Katarzyna Piter oraz Daniel Michalski, którzy pozostają rezerwowymi. Ale i tak będą one solidne.

A może być jeszcze większy. W finale stawki idą w górę - za triumfy w singlu są nagrody sięgające niemal 300 tys. dolarów dla zawodniczki lub zawodnika (296,2 tys.), a w mikście - po 55,8 tys. Dodatkowo jest 27,3 tys. dolarów dla każdego z reprezentantów zwycięskiej drużyny.

Tę zaś poznamy w niedzielę około południa.

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński Izhar KHAN / AFP AFP

