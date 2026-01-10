Partner merytoryczny: Eleven Sports

Taki przelew Australijczycy muszą wykonać na konto Świątek. A Kawa i Zieliński?

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Iga Świątek przegrała pierwsze spotkanie w tym sezonie, ale w przeciwieństwie do potyczek w United Cup 2023 i 2025, nie miało ono na razie większych konsekwencji. Może jedynie takie, że Polka nie zgarnie maksymalnej zdobyczy punktowej za United Cup, ale wciąż ma szansę na największe wynagrodzenie w naszym zespole. Jaką kwotę muszą przelać organizatorzy z Australii na konto Polki? A ile innym reprezentantom?

Troje sportowców ubranych w stroje z polskimi flagami idzie korytarzem. Kobieta na środku ma granatową kurtkę, czerwoną spódnicę i białą czapkę, mężczyzna z przodu jest w białej koszulce, a mężczyzna z tyłu w granatowej kurtce i czerwonych spodenkach. ...
Iga Świątek, a obok niej: Jan Zieliński (z lewej) i Hubert Hurkacz (z prawej)Robert PrangeGetty Images

W Sydney było już niemal pół godziny po północy, gdy wszyscy reprezentanci Polski na Ken Rosewall Arenie wyskoczyli w górę. Bohaterami byli ci, którzy walczyli na korcie: Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Wcześniej pierwszy punkt dla reprezentacji Polski zdobył Hubert Hurkacz, w dwóch tie-breakach pokonał Taylora Fritza.

Później do boju ruszyły Coco Gauff i Iga Świątek. Jeszcze kilka lat temu w ciemno można było zakładać triumf Polki, ostatnie dwa sezony wiele w tej kwestii zmieniły. Amerykanka popełniała znacznie mniej błędów, świetnie returnowała. Była po prostu od Polki lepsza - mimo trudnych chwil w pierwszym secie, wygrała 6:4, 6:2.

Zobacz również:

Iga Świątek, United 2026
Iga Świątek

Polska w finale United Cup, a zaraz komunikat organizatorów. W sprawie Świątek

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    O awansie do finału decydowało więc spotkania par mieszanych. Faworytami byli Amerykanie: Gauff oraz Christian Harrison, nie tylko za sprawą pozycji panów w rankingu deblistów, ale i osiągnięć. Bo Coco w deblu radziła sobie w przeszłości znakomicie. Tymczasem to nasz duet - Katarzyna Kawa i Jan Zieliński - cieszyli się z wygranej: 7:6 i 7:6.

    To zaś sprawiło, że reprezentanci Polski dołączyli do Szwajcarii - w niedzielę o godz. 7.30 zacznie się rywalizacja o tytuł. Najpierw Iga Świątek zagra z Belindą Bencic, później Hubert Hurkacz ze Stanem Wawrinką, na końcu, jeśli będzie 1:1, zostanie rozegrane spotkanie mikstów.

    Ogromne nagrody finansowe dla reprezentantów Polski. Iga Świątek na szczycie listy, ale to może się jeszcze zmienić

    Jedno nie ulega już wątpliwości - nawet jeżeli Polska przegra ze Szwajcarią, a będzie faworytem, Australijczycy będą musieli przelać na konta Polaków solidną wypłatę. Już przekracza ona milion dolarów amerykańskich, może dobić niemal do dwóch. Wszystko zależy od finału.

    Iga Świątek
    Iga ŚwiątekAFP

    Na razie najwięcej w Sydney zarobiła Iga Świątek - niemal 460 tys. dolarów. Składa się na to: wpisowe do turnieju dla zawodniczki z miejsc 1-10 w rankingu (250 tys. dolarów), dwa zwycięstwa w singlu w fazie grupowej (90 tys. dolarów), pokonanie Mayi Joint w ćwierćfinale (82 tys. dolarów) oraz premia za cztery zwycięstwa Polski w meczach (37,6 tys. dolarów). Tę ostatnią dostaje każdy z naszych reprezentantów. Razem oznacza to 459,6 tys. dolarów.

    Hurkacz zarobił niespełna 350 tys. dolarów. Głównie dlatego, że wpisowe dla niego, a korzystał z zamrożonego rankingu na poziomie 49. pozycji ATP, wyniosło 60 tys. dolarów. Nie dostał też gratyfikacji za przegraną z Alexem De Minaurem (82 tys.), ale dorzucił 155,9 tys. za ogranie dzisiaj Taylora Fritza.

    Zobacz również:

    Katarzyna Kawa i Jan Zieliński rywalizowali w mikście o finał United Cup
    Tenis

    Świątek zmieniona przez Kawę, Gauff pokonana po thrillerze. Polska w finale

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      W mikście stawki są znacznie mniejsze: Jan Zieliński za zgłoszenie deblisty z miejsce 31-60 otrzyma 30 tys. dolarów, a Katarzyna Kawa, jako druga rakieta singlowa z pozycji 101.-250. dostanie 15 tys. Na korcie zaś - za cztery wygrane spotkania - dostali już ponad 60 tys. dolarów. Razem z premiami za wygrane drużyny (37,6 tys.) oznacza to niemal 130 tys. dolarów dla Zielińskiego oraz niemal 115 tys. dla Kawy. To dla nich olbrzymi zarobek. Zdecydowanie mniejsze przelewy dostaną: Katarzyna Piter oraz Daniel Michalski, którzy pozostają rezerwowymi. Ale i tak będą one solidne.

      A może być jeszcze większy. W finale stawki idą w górę - za triumfy w singlu są nagrody sięgające niemal 300 tys. dolarów dla zawodniczki lub zawodnika (296,2 tys.), a w mikście - po 55,8 tys. Dodatkowo jest 27,3 tys. dolarów dla każdego z reprezentantów zwycięskiej drużyny.

      Tę zaś poznamy w niedzielę około południa.

      Zobacz również:

      Hubert Hurkacz, Iga Świątek
      Tenis

      Ledwo Polska awansowała, a tu taki komunikat od Hurkacza. I ta mina Świątek

      Katarzyna Pociecha
      Katarzyna Pociecha
      Dwoje tenisistów w sportowych strojach cieszy się ze zwycięstwa na korcie, uśmiechając się i obejmując po zakończonym meczu.
      Katarzyna Kawa i Jan ZielińskiIzhar KHAN / AFPAFP
      Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja