Iga Świątek od kwietnia 2022 roku może być bez większych kontrowersji nazywana najlepszą tenisistką na świecie. To właśnie na początku tamtego miesiąca Polka przejęła rolę liderki światowego rankingu. Piastowała to "stanowisko" aż do września 2023 roku, więc bardzo długo. Tak naprawdę przy każdej możliwej okazji podkreślała, jak wielką odpowiedzialnością jest bycie jedynką.