Trzeba przyznać, że grafik reprezentantki Polski w tym sezonie jest bardzo napięty. Po ostatnim sukcesie we Włoszech tenisistka udała się do Paryża i rozpoczęła przygotowania do kolejnego turnieju. Tym razem najlepsi zawodnicy i zawodniczki powalczą we Francji. Rusza prestiżowy Roland Garros, z którym to pierwsza rakieta świata ma dobre wspomnienia, bowiem triumfowała w tej imprezie w 2020, 2022 i 2023 roku.

